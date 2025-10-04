Правительство выделило 10 млрд рублей на доплаты пенсионерам и инвалидам

Правительство России выделило более 10 млрд руб. на доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в 19 регионах. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Более 4,8 млрд руб. направлено на доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. Эти средства получат жители Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Якутии, Тывы, а также ряда краев и областей, включая Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ. Поддержка охватит более 1,2 млн человек.

Доплаты предназначены для пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума. В федеральном бюджете на эти цели заложено свыше 56,8 млрд рублей. Правительство уточнило, что дополнительное финансирование потребовалось из-за индексации социальных пенсий, роста прожиточного минимума и увеличения числа получателей.

Также из резервного фонда выделено свыше 5,2 млрд руб. на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Эти средства поступят в Социальный фонд России. Увеличение финансирования связано с ростом числа получателей. Согласно указу президента, с 2025 года право на выплаты будут иметь не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами.