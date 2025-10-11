Трамп пошутил, что не пытался выпросить у Мачадо отдать ему Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо позвонила ему после того, как ей присудили Нобелевскую премию мира. Она сказала президенту, что принимает награду в его честь, поскольку он действительно этого заслужил, заявил господин Трамп.

«Я ей не сказал, чтобы она отдала награду мне. Но я думаю, она могла бы»,— сообщил Дональд Трамп.

Американский президент был одним из кандидатов, выдвинутых на премию за выдающийся вклад в дело укрепления мира. Его выдвинуло правительство Пакистана за его усилия в прекращении войны между Израилем и Ираном. Сам господин Трамп говорил, что никогда не получит премию, потому что «ее дают только либералам». При этом еще в феврале он заявлял, что заслуживает награду, а после того, как ее вручили венесуэльской оппозиционерке, Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизированности.

