Белый дом: Нобелевский комитет предпочел политику вопросам мира

В администрации США объяснили присуждение Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо политическими интересами. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, для Нобелевского комитета политика оказалась важнее вопросов мира.

При этом она заверила, что президент США Дональд Трамп продолжит «заключать мирные сделки» и урегулировать военные конфликты, несмотря на решение Нобелевского комитета не в его пользу.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).

В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа. Как писало агентство Reuters, эксперты Нобелевского комитета приняли решение не награждать господина Трампа из-за того, что он «разрушает международный миропорядок».

Анастасия Домбицкая