Администрация Трампа начала увольнять госслужащих из-за шатдауна

В США началась волна увольнений в госструктурах. Об этом сообщил директор бюджетного управления Белого дома Расс Воут в соцсети X. Представитель ведомства сказал телеканалу NBC News, что увольнения будут существенными.

Сокращения, по его словам, затронут сотрудников министерств внутренних дел, внутренней безопасности, финансов, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социальных служб, а также Агентства по охране окружающей среды. Сколько людей будут уволены, неизвестно. Ведущие профсоюзы пригрозили Белому дому судебным иском и заявили о незаконности увольнений.

В руководстве Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб выступили в защиту сокращений. Представитель Минздрава Эндрю Никсон заявил, что увольнения в ведомстве направлены на борьбу с «раздутой бюрократией».

В силовом ведомстве уверяют, что сокращения коснутся только подведомственного агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. «Во время предыдущей администрации деятельность агентства была сосредоточена на цензуре, брендинге и предвыборной агитации. Это часть работы по возвращению ведомства в нормальное русло»,— заявил представитель Министерства внутренней безопасности.

Волна увольнений связана с шатдауном, который длится уже почти 10 дней. Обычно на время приостановки работы правительства госслужащих не сокращают, а отправляют в неоплачиваемые отпуска. В этом году Белый дом решился на увольнения.

