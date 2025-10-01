Штатный шатдаун

Новый финансовый год в США, как и ожидалось, начался 1 октября с шатдауна — приостановки работы части правительства из-за отсутствия бюджета. Степень его влияния на экономику страны будет зависеть от того, как быстро американские сенаторы примут хотя бы временный закон о финансировании. Без понимания сроков шатдауна оценить потенциальные потери сложно — предыдущие длительные приостановки в среднем стоили экономике США $4–8 млрд. Блокировка работы госорганов практически гарантированно приведет к более поздней обработке и публикации некоторых статданных, что может усложнить для ФРС принятие очередного решения об уровне ставки. Также среди возможных последствий — спад деловой активности компаний, зависящих от госзаказов и разрешений чиновников, а также сжатие внутреннего спроса из-за ситуации общей неопределенности.

С 1 октября финансирование части госорганов в США заблокировано: Конгресс не смог принять закон о бюджете. Причина — разногласия сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов из-за расходов на здравоохранение. Представители Демократической партии настаивают на их увеличении — речь идет о выделении дополнительных $1,5 трлн (в том числе на программы Obamacare и Medicaid), республиканцы же выступают против таких расходов.

Возможность избежать шатдаун у сенаторов была: для этого они должны были принять временный закон о финансировании — документ, позволяющий продолжать дискуссии о бюджете без приостановки работы госучреждений. Такие временные резолюции принимались не раз, последний — в марте 2025-го.

Однако договориться сенаторы не смогли: законопроект, предложенный демократами, не поддержали республиканцы, документ республиканцев — демократы.

Хотя шатдаун и не стал неожиданностью, спрогнозировать, как именно будут развиваться события, аналитики не могут. Фактически нынешняя приостановка работы госорганов может считаться частичной. Благодаря закону о налогах и расходах (Big Beautiful Bill, см. “Ъ” от 7 июля), который был принят в июле 2025-го, шатдаун не затронет, например, Министерство внутренней безопасности и Федеральное управление гражданской авиации (они получают дополнительное финансирование по решению президента, а не Конгресса). Как и всегда при шатдауне, работу продолжат сотрудники госорганов, которые обеспечивают защиту жизни и собственности граждан, а также высшие должностные лица: от врачей больниц, финансируемых правительством, до конгрессменов и федеральных судей.

Все остальные госслужащие будут отправлены в принудительный отпуск без сохранения зарплаты — о каком количестве человек идет речь, пока неизвестно. В конце 2018 года, во время самого длительного шатдауна (35 дней, см. график), в такой отпуск ушли примерно 400 тыс. из 2 млн сотрудников. Именно госслужащие традиционно считаются главными страдающими от приостановки работы, ее влияние на граждан и экономику в целом, как правило, остается ограниченным.

Длительных шатдаунов (которые продолжались дольше двух недель) в истории США было всего четыре: все оборачивались некоторым замедлением роста ВВП страны, однако после возобновления работы правительства темпы роста экономики восстанавливались.

Среди причин временного проседания — сжатие деловой активности бизнеса, который зависит от госзаказов или, например, не может продолжать работу без разрешения (например, на экспорт отдельных категорий продукции).

Кроме того, общая неопределенность ранее обычно отражалась на поведении домохозяйств и, как следствие, на внутреннем спросе.

К таким последствиям может привести и нынешний шатдаун, полагают аналитики ING. Впрочем, многое будет зависеть от его длительности. Потери экономики при последних длительных шатдаунах оценивались Конгрессом в среднем в $4–8 млрд. Сейчас, по подсчетам Bloomberg, один день шатдауна будет обходиться экономике США в $400 млн.

Одним из наиболее вероятных следствий паузы в работе многих госорганов может стать отсрочка публикации данных о состоянии экономики США. Например, 3 октября, вероятно, не выйдет отчет по занятости в стране. Между тем эта статистика необходима в том числе ФРС: без данных о рынке труда принимать решение об уровне ставки в конце октября будет крайне сложно. От того, насколько длительным будет шатдаун, зависит и публикация отчета Минтруда об инфляции, который также критически важен при определении курса денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, опрошенных Trading Economics, из-за необходимости наращивать темпы работы после ее возобновления качество «отложенных» отчетов может пострадать.

В целом же 21-й в истории США шатдаун от предыдущих отличается главным образом политическим фоном. До сих пор при реализации такого сценария президенты рассчитывали на быстрое возобновление работы правительства, в том числе ради поддержания собственного рейтинга. Президент Дональд Трамп, однако, не раз заявлял, что намерен использовать паузу в работе госорганов для массовых сокращений и сворачивания программ, которые не нравятся республиканцам.

