Штатный шатдаун
Приостановка работы чиновников в США осложнит принятие решения ФРС по ставке
Новый финансовый год в США, как и ожидалось, начался 1 октября с шатдауна — приостановки работы части правительства из-за отсутствия бюджета. Степень его влияния на экономику страны будет зависеть от того, как быстро американские сенаторы примут хотя бы временный закон о финансировании. Без понимания сроков шатдауна оценить потенциальные потери сложно — предыдущие длительные приостановки в среднем стоили экономике США $4–8 млрд. Блокировка работы госорганов практически гарантированно приведет к более поздней обработке и публикации некоторых статданных, что может усложнить для ФРС принятие очередного решения об уровне ставки. Также среди возможных последствий — спад деловой активности компаний, зависящих от госзаказов и разрешений чиновников, а также сжатие внутреннего спроса из-за ситуации общей неопределенности.
С 1 октября финансирование части госорганов в США заблокировано: Конгресс не смог принять закон о бюджете. Причина — разногласия сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов из-за расходов на здравоохранение. Представители Демократической партии настаивают на их увеличении — речь идет о выделении дополнительных $1,5 трлн (в том числе на программы Obamacare и Medicaid), республиканцы же выступают против таких расходов.
Возможность избежать шатдаун у сенаторов была: для этого они должны были принять временный закон о финансировании — документ, позволяющий продолжать дискуссии о бюджете без приостановки работы госучреждений. Такие временные резолюции принимались не раз, последний — в марте 2025-го.
Однако договориться сенаторы не смогли: законопроект, предложенный демократами, не поддержали республиканцы, документ республиканцев — демократы.
Хотя шатдаун и не стал неожиданностью, спрогнозировать, как именно будут развиваться события, аналитики не могут. Фактически нынешняя приостановка работы госорганов может считаться частичной. Благодаря закону о налогах и расходах (Big Beautiful Bill, см. “Ъ” от 7 июля), который был принят в июле 2025-го, шатдаун не затронет, например, Министерство внутренней безопасности и Федеральное управление гражданской авиации (они получают дополнительное финансирование по решению президента, а не Конгресса). Как и всегда при шатдауне, работу продолжат сотрудники госорганов, которые обеспечивают защиту жизни и собственности граждан, а также высшие должностные лица: от врачей больниц, финансируемых правительством, до конгрессменов и федеральных судей.
Все остальные госслужащие будут отправлены в принудительный отпуск без сохранения зарплаты — о каком количестве человек идет речь, пока неизвестно. В конце 2018 года, во время самого длительного шатдауна (35 дней, см. график), в такой отпуск ушли примерно 400 тыс. из 2 млн сотрудников. Именно госслужащие традиционно считаются главными страдающими от приостановки работы, ее влияние на граждан и экономику в целом, как правило, остается ограниченным.
Длительных шатдаунов (которые продолжались дольше двух недель) в истории США было всего четыре: все оборачивались некоторым замедлением роста ВВП страны, однако после возобновления работы правительства темпы роста экономики восстанавливались.
- Среди причин временного проседания — сжатие деловой активности бизнеса, который зависит от госзаказов или, например, не может продолжать работу без разрешения (например, на экспорт отдельных категорий продукции).
- Кроме того, общая неопределенность ранее обычно отражалась на поведении домохозяйств и, как следствие, на внутреннем спросе.
К таким последствиям может привести и нынешний шатдаун, полагают аналитики ING. Впрочем, многое будет зависеть от его длительности. Потери экономики при последних длительных шатдаунах оценивались Конгрессом в среднем в $4–8 млрд. Сейчас, по подсчетам Bloomberg, один день шатдауна будет обходиться экономике США в $400 млн.
Одним из наиболее вероятных следствий паузы в работе многих госорганов может стать отсрочка публикации данных о состоянии экономики США. Например, 3 октября, вероятно, не выйдет отчет по занятости в стране. Между тем эта статистика необходима в том числе ФРС: без данных о рынке труда принимать решение об уровне ставки в конце октября будет крайне сложно. От того, насколько длительным будет шатдаун, зависит и публикация отчета Минтруда об инфляции, который также критически важен при определении курса денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, опрошенных Trading Economics, из-за необходимости наращивать темпы работы после ее возобновления качество «отложенных» отчетов может пострадать.
В целом же 21-й в истории США шатдаун от предыдущих отличается главным образом политическим фоном. До сих пор при реализации такого сценария президенты рассчитывали на быстрое возобновление работы правительства, в том числе ради поддержания собственного рейтинга. Президент Дональд Трамп, однако, не раз заявлял, что намерен использовать паузу в работе госорганов для массовых сокращений и сворачивания программ, которые не нравятся республиканцам.