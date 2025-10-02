Белый дом в ближайшие дни начнет массовые увольнения в ведомствах США

Администрация президента США планирует уже в ближайшие дни начать массовые увольнения и отправку в вынужденный отпуск сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Об этом директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут уведомил республиканцев в Конгрессе, сообщает Politico.

По словам господина Воута, массовые сокращения начнутся «через день или два». Он уточнил, что из-за шатдауна будут приостановлены некоторые программы поддержки малообеспеченных семей, а военнослужащие перестанут получать денежное довольствие с 15 октября, если ситуация с финансированием не разрешится.

Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения госаппарата США.

Федеральное правительство частично приостановило работу 1 октября из-за того, что республиканцы и демократы не смогли договориться о статьях расходов. Обе партии обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании кризиса.

