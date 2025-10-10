Le Parisien: Макрон назначит премьером Лекорню или распустит парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант возвращения на пост премьер-министра Себастьена Лекорню, на днях подавшего в отставку. Если этот вариант не будет поддержан, президент не исключает роспуска парламента. Об этом изданию Le Parisien сообщили осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммануэль Макрон (слева) и Себастьен Лекорню

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Эммануэль Макрон (слева) и Себастьен Лекорню

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По данным издания, вечером 9 сентября господин Макрон со своими верными сторонниками продумывал сценарий возвращения господина Лекорню на пост премьера и формирования нового правительства «с большим количеством новых лиц». «Он призовет к солидарности»,— цитирует издание одного из советников президента. Если же, по словам близких к президенту людей, этого «не получится, он самоустранится, потому что у него нет плана Б».

Алена Миклашевская