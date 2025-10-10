Воробьев поддержал идею Матвиенко собирать с неработающих взносы на ОМС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал предложение собирать с неработающих граждан взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. С такой идеей выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые, работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС,— сказал господин Воробьев “РИА Новости”.— А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод».

По словам Андрея Воробьева, с начала года в Подмосковье на оплату ОМС для неработающего населения было направлено около 69 млрд руб. Из них 18,1 млрд — для трудоспособных граждан, не трудоустроенных официально. «По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально»,— добавил губернатор.

Это не касается тех, кто ухаживает за детьми или находится в уязвимом положении, подчеркнул господин Воробьев. В прошлом году в Подмосковье за медицинской помощью обратилось более 533 тыс. официально неработающих трудоспособных граждан, сообщили в пресс-службе губернатора.

С идеей обязать граждан платить взносы Валентина Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову. По ее оценкам, такая мера снизит нагрузку с региональных бюджетов. При утверждении меры будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек, заверила спикер Совфеда.

