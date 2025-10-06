Матвиенко: государство не будет принимать необдуманных решений по поводу ОМС

Никаких необдуманных решений в ущерб населению, связанных с выплатами в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), принято не будет. Так председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прокомментировала свою же инициативу о сборе взносов в ФОМС с неработающих или получающих теневые доходы граждан.

«Никто не любит непопулярных мер... Поэтому еще раз хочу сказать: мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем,--отметила Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях о бюджете на 2026-2028 годы. — Общество должно себе ответить, как правильно в этой ситуации поступить. Мы найдем такое решение совместно, безусловно».

Спикер Совфеда добавила, что альтернативные предложения по этому вопросу еще будут рассматриваться. При утверждении меры, уточнила госпожа Матвиенко, будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек.