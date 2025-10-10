Краснодар вошел в топ-3 российских городов по запросам на покупку жилья

По итогам сентября 2025 года Краснодар занял третье место по приему межрегиональных заявок на подбор недвижимости, уступив Москве и Сочи и обогнав Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в федеральной компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отмечают в компании, по итогам сентября столица Кубани уверенно удерживала позиции одного из самых востребованных городов для переезда внутри России и из-за рубежа. Жители других регионов и стран сделали 46 056 тыс. запросов о переезде в Краснодар. Из них 59% интересовала покупка квартиры, а 23% — загородного дома.

Лидером по количеству запросов на переезд в Краснодар стала Москва – 5 855 запросов. При этом москвичи также оказались наиболее активны по числу переданных заявок на подбор недвижимости — на долю Москвы пришлось 18% всех переданных заявок в сентябре. Среди иностранных обращений зафиксированы запросы из США, Германии, Турции и отдельных стран Африки.

Наблюдается и обратный миграционный поток: жители Краснодара чаще всего рассматривают переезд в Москву, Новороссийск и Сочи.

«Краснодар остается точкой притяжения благодаря масштабному жилищному строительству, развитию новых районов и комфортному климату. Эти факторы формируют устойчивый спрос как внутри страны, так и из-за рубежа»,— отмечает руководитель межрегионального направления федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Кристина Касилова-Першина.

По данным аналитиков компании, за период с января по сентябрь 2025 года число межрегиональных и зарубежных сделок выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В первую очередь на приток интереса влияет активное развитие жилой застройки, появление новых инфраструктурных и социальных объектов в районах Краснодара, а также привлекательный климат.

Андрей Пугачев