Товарам пишут биографию

Контроль за торговлей импортными товарами на маркетплейсах могут ужесточить — как сообщили “Ъ” в Федеральной таможенной службе (ФТС), сейчас прорабатывается предложение об обязательном включении в карточки товаров, продаваемых на цифровых платформах, сведений о стране происхождения, о коде товарной номенклатуры и номере таможенной декларации на партию продукции. В службе рассчитывают, что такие дополнения позволят сократить случаи продажи незаконно ввезенных в РФ товаров. Представители маркетплейсов, впрочем, называют предлагаемые меры излишними: гарантий безопасности продукции они не дадут, а надзорные органы могут видеть все необходимые им сведения в счетах-фактурах импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка товара на таможенном посту

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Проверка товара на таможенном посту

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Маркетплейсы могут обязать вносить в карточки импортированных в РФ товаров информацию о месте их происхождения, сведения о классификационном коде ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) ЕАЭС и номере таможенной декларации. Речь идет о продукции из стран, не входящих в союз. О проработке такого предложения, направленного на усиление контроля за продажей импортных товаров на цифровых площадках, “Ъ” сообщили в ФТС. Ранее о планах «усовершенствовать технологические процессы» надзора в этой сфере в своем выступлении в Совете федерации говорил глава службы Валерий Пикалев.

В ФТС пояснили, что в 2025 году число обращений потребителей и представителей бизнеса по поводу продажи на маркетплейсах незаконного импорта «выросло многократно».

В службе сообщили, что в Московской, Владимирской, Тамбовской, Тульской, Волгоградской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях были проведены 12 выездных таможенных проверок складов и распределительных центров маркетплейсов, в ходе которых выявлено более 8 тыс. единиц электроинструментов и электроники (ноутбуки, экшен-камеры, квадрокоптеры), ввезенных без таможенного декларирования.

Ранее “Ъ” писал также о жалобах производителей систем пожарной безопасности на предлагаемые на платформах контрафактные датчики дыма и системы оповещения: с начала года подобных товаров на маркетплейсах было выявлено порядка 10 тыс. (см. “Ъ” от 23 сентября).

Цифровые платформы поддерживают позицию властей в части необходимости контроля за импортом, но считают, что внесение в карточку товара подобных сведений излишним, отмечая, что предложение требует доработки.

«Даже самому импортеру будет практически невозможно проконтролировать, какой товар заехал по какой конкретной таможенной декларации»,— отмечают в пресс-службе Wildberries. В Ozon подчеркивают, что и страна происхождения, и номер таможенной декларации уже отображаются в счетах-фактурах импортеров, а для размещения этих данных дополнительно в карточке товара придется разработать государственный механизм проверки публикуемой продавцами информации.

Отметим, что в целом темой контроля за деятельностью маркетплейсов Белый дом занялся в 2024 году, разработав по инициативе «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко законопроект о платформенной экономике.

Документ принят Госдумой и вступит в силу 1 октября 2026 года (см. “Ъ” от 5 июня). Он, в частности, предусматривает защиту потребителей от контрафакта на маркетплейсах — карточки предлагаемых товаров должны содержать информацию, подтверждающую их соответствие стандартам и техническим условиям (о маркировке, о декларациях соответствиях и сертификатах; см. “Ъ” от 21 июля). Сейчас некоторые маркетплейсы уже размещают в карточках товаров информацию, подтверждающую подлинность сертификатов на них,— в виде ссылок на реестр Росаккредитации. С 1 сентября 2026 года эта норма станет уже обязательной (см. “Ъ” от 13 августа).

Что касается именно импортных товаров, то усиление контроля за их продажами через цифровые платформы укладывается в логику выполнения данного ФТС правительством поручения по борьбе с серыми поставками через страны ЕАЭС.

Поясним, что после 2022 года объем ввозимой через эти государства продукции был вынужденно увеличен в связи с санкциями для недопущения падения торговли значимыми для населения товарами. К усилению же мер таможенного администрирования в 2024 году власти вернулись в связи с окончанием периода переориентации товарных потоков и с необходимостью увеличить размер таможенных поступлений в бюджет (см. “Ъ” от 21 марта 2024 года).

Полина Попова, Алина Мигачёва