Сертификат от премьера

Основными задачами Росаккредитации новый глава службы Дмитрий Вольвач считает обеспечение безопасности товаров, защиту рынка от контрафакта и противодействие выдаче сертификатов и деклараций на продукцию, за которыми не стоят реальные испытания. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обещано также развитие контроля за работой маркетплейсов и завершение «переписи» гостиниц, баз отдыха и прочих средств размещения для «обеления» этого рынка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач 13 августа на встрече с Михаилом Мишустиным рассказал об обновленных приоритетах своего ведомства. Напомним, июльское назначение господина Вольвача (до этого он трудился в должности замглавы Минэкономики) эксперты объясняли борьбой правительства за качество продукции на российском рынке в рамках поддержания конкуренции и насыщения экономики товарами (см. “Ъ” от 9 июля и 11 августа).

В функции службы среди прочего входит аккредитация (то есть включение в специальный реестр) испытательных лабораторий, которые занимаются тестированием товаров и услуг. Сейчас в ее реестрах содержатся данные о 1,2 млн сертификатов соответствия товаров обязательным требованиям (выдаются органом по сертификации по итогам испытаний), 3 млн деклараций (заявление производителя или поставщика о соответствии, которое он оформляет самостоятельно) и 84 млн протоколов испытаний продукции.

Глава Росаккредитации сообщил премьеру, что одной из наиболее актуальных задач службы он считает максимальное вовлечение данных из реестров в контрольную и мониторинговую работу по защите национальных рынков и по повышению качества обращающейся на них продукции.

Это подразумевает взаимодействие с системой маркировки «Честный знак» и противодействие появлению на рынке сертификатов и деклараций, за которыми не стоят реальные испытания продукции. «Мы будем последовательно придерживаться принципа нулевой толерантности к недобросовестным лабораториям и участникам. Будем их убирать с рынка и аннулировать их сертификаты»,— пообещал Дмитрий Вольвач.

Поскольку проблема левых документов о соответствии продукции требованиям характерна для всего пространства ЕАЭС, Росаккредитация намерена добиваться того же и от стран союза. «Учитывая, что на евразийском экономическом пространстве есть единый реестр сертификатов, мы настойчиво будем требовать от наших партнеров такого же уровня и качества контроля и мониторинга за их национальными системами, чтобы не потерять доверие к ним»,— сказал глава службы.

Михаил Мишустин, отметив, что электронная торговля расширяется, напомнил о необходимости контроля за деятельностью маркетплейсов — соответствующие законопроекты, содержащие требования о защите потребителей от контрафакта, приняты в первом чтении Госдумой.

В рамках этой работы, сообщил Дмитрий Вольвач, 14 крупнейших маркетплейсов уже размещают в карточках товаров ссылки на реестр Росаккредитации (так можно определить, что сертификат существует и он действителен). С 1 сентября 2026 года размещение таких ссылок на маркетплейсах станет обязательным, в связи с чем служба ждет увеличения числа товаров со ссылками на реестр до 200 млн (сейчас — 31 млн).

Еще одна сфера деятельности ведомства — туризм. К 1 сентября этого года все гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации. Пока процедуру самооценки и включения в реестр прошли 9 тыс. средств размещения, при этом 3 тыс. из них попали в поле зрения службы впервые — то есть можно говорить об обелении этого рынка.

Эти и другие задачи, видимо, будут отражены в разрабатываемой сейчас стратегии развития ведомства. «Она должна быть понятна не только нам самим, но и всем участникам национальной системы аккредитации. Это не только 9,5 тыс. аккредитованных лиц, но и, по сути, любой гражданин, который приобретает товары офлайн или онлайн, рассчитывая на их безопасность,— пояснил “Ъ” Дмитрий Вольвач.— На основании накопленного обширного пользовательского опыта и обратной связи мы выстраиваем современную и необременительную для бизнеса систему аккредитации, которая бы максимально гарантировала безопасность потребителей в производстве, в электронной торговле, а также в других сферах, в которых присутствует служба».

