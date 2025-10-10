В Сириусе пройдет VIII Межрегиональный конкурс водительского мастерства «Водитель года-2025»

17 октября на федеральной территории «Сириус» водители автобусов продемонстрируют мастерство управления транспортом. Организатором конкурса выступает Ассоциация РОР СРО «Союз транспортников Кубани» при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Ежегодно конкурс «Водитель года» собирает водителей общественного транспорта из разных регионов страны: от Хабаровска до Калининграда. В этот раз в мероприятии впервые примут участие представители Белоруссии.

Скорость, точность и умение контролировать эмоции: на гоночной трассе «Сириус Автодром» участников проверят по каждому пункту. Водители автобусов трех классов (малый, средний и большой) пройдут два этапа. В первой части испытаний каждому участнику предстоит быстрее остальных дать ответ на 20 вопросов о ПДД. Затем водителей ожидает практическая часть, в которой главными критериями оценки станут скорость и точность управления транспортом.

Площадка Конкурса — это не только место для заездов лучших водителей, но и пространство для обсуждения будущего транспортной отрасли. Именно здесь были испытаны многие нововведения и стартовали инновационные разработки в сфере общественного транспорта.

Деловую программу конкурса откроет конференция на тему «Развитие автомобильного и пассажирского транспорта в регионах ЮФО». Участники обсудят вопросы комплексного развития отрасли: развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта, внедрение инновационных технологий, экология, цифровизация, безопасность и логистика. Из года в год площадка конкурса становится местом для старта реализаций многих инициатив.

Кроме того, крупнейшие производители автобусной техники представят новинки инженерной мысли, направленной на комфорт пассажиров и водителей. Представители транспортных компаний смогут напрямую задать вопросы разработчикам, сесть за руль, а также заглянуть под капот выставленного транспорта.

Партнерами конкурса «Водитель года-2025» стали: ООО «Дилерский центр-Юг», ООО «ЛиАЗ», ООО «Яндекс. Такси», АО «Кубаньпассажиравтосервис», ООО «СЕРВИС-ПРОФ», ООО «МДК» и ООО «Сбертройка».

