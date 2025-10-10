Жительницу Кубани обвиняют в мошенничестве с выплатами на несуществующего ребенка

47-летняя жительница Новокубанского района предстанет перед судом за мошенничество. По данным правоохранителей, фигурантка семь лет получала выплаты на фиктивного ребенка, незаконно присвоив более 576 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что женщина предоставила в районный отдел ЗАГС ложную информацию о рождении ребенка. На основании полученного свидетельства она ежемесячно получала пособия, которыми распоряжалась по собственному усмотрению.

Полиция выявила махинацию и возбудила уголовное дело. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко