Жителей Новороссийска предупредили о звуках выстрелов в городе 11 октября

В субботу, 11 октября, в парке имени Ленина в Новороссийске пройдет театрализованная реконструкция, посвященная героизму защитников Краснодарского края во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Полина Решетняк

Во время представления будет производиться стрельба из холостых орудий, и звуки выстрелов могут быть слышны в городе.

«Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие!» — заявили в пресс-службе мэрии.

Анна Гречко

