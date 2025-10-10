Жителей Новороссийска предупредили о звуках выстрелов в городе 11 октября

В субботу, 11 октября, в парке имени Ленина в Новороссийске пройдет театрализованная реконструкция, посвященная героизму защитников Краснодарского края во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время представления будет производиться стрельба из холостых орудий, и звуки выстрелов могут быть слышны в городе.

«Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие!» — заявили в пресс-службе мэрии.

Анна Гречко