Краснодар предпринимает

В Краснодаре подвели итоги премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025». Издание «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы кубанской столицы Евгения Наумова во второй раз организовало конкурс, направленный на признание заслуг предпринимателей, развивающих город. Официальными партнерами бизнес-премии выступили инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», строительная компания «ССК», мастерская пространственных решений «РКТ» и интернет-бутик Vipavenue.

В Краснодаре наградили победителей премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

Фото: Денис Голощапов

Фото: Денис Голощапов

Вечером 30 сентября в холле одного из краснодарских отелей звучал саксофон, гостям предлагали напитки и угощения, фотографы и журналисты спешили запечатлеть яркие моменты и взять комментарии у участников встречи. В 18:00 все собрались в большом конференц-зале, чтобы вместе подвести итоги премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», поделиться своими впечатлениями, а также мыслями о том, как развивается бизнес города.

«Нам одинаково важны лидеры индустрии, большие промышленные машины, и те, кто только начинает свой путь. Победителей определяли среди 68 заявок. Это представители самых разных направлений: строительства, гастрономии, спорта, образования, медицины. Не знаю, как другие члены жюри выбирали лучших из лучших, но мне было крайне непросто. Каждый проект — уникальный, это детище, в которое вложены все силы и любовь предпринимателей»,— написал мэр в своем телеграм-канале.

Мероприятие открыло выступление шеф-редактора «Ъ-Кубань-Черноморье», поэта и музыканта Дмитрия Михеенко. Он выразил уверенность, что второй год в истории премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025» — это только начало большого пути, так как город богат талантливыми и предприимчивыми бизнесменами, благодаря которым Краснодар с каждым годом становится красивее и комфортнее.

Коммерческий директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Анастасия Писарева

Фото: Артем Гыченков

Фото: Артем Гыченков

Коммерческий директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Анастасия Писарева подчеркнула, что премия направлена на поддержку проектов, улучшающих качество жизни краснодарцев и способствующих развитию города. «В этом году мы решили отметить не только тот бизнес, который уже приносит прибыль, платит налоги, но и тот бизнес, который только начинает свой путь и будет улучшать жизнь Краснодара в будущем. Именно поэтому сегодня у нас в зале присутствуют предприниматели, которые создали лучшие стартапы города»,— сказала Анастасия Писарева.

Экспертный совет

Ведущим мероприятия выступил экономист, доктор экономических наук, профессор, сооснователь бизнес-сообщества «КубА Клуб», член экспертного совета бизнес-премии Александр Полиди.

«Премия "Лучший городской бизнес" — это прекрасная возможность для краснодарских предпринимателей заявить о себе, рассказать о своем проекте представителям власти, бизнес-сообществу и широкой аудитории "Ъ-Кубань"»,— подчеркнул Александр Полиди.

Он рассказал, что в экспертный совет премии вошли глава Краснодара Евгений Наумов, первый заместитель мэра по вопросам экономики, финансов, инвестиций и предпринимательства Дмитрий Васильев, заместитель главы Краснодара по вопросам архитектуры, градостроительства, торговли и контроля, а также информационной политики администрации города Надежда Панаетова, начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Василий Литвинов, заместитель начальника управления инвестиций и развития МСП Краснодара Людмила Павлова, генеральный директор делового издания «Коммерсант — Кубань-Черноморье» Александр Вашина.

Доктор экономических наук, профессор, сооснователь бизнес-сообщества «КубА Клуба», член экспертного совета бизнес-премии Александр Полиди

Фото: Артем Гыченков

Фото: Артем Гыченков

Бизнес в совете представляли основатель строительной компании «Атлант», лидер бизнес-сообщества «Эквиум» Алексей Норкин, глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев, директор Южного макрорегионального центра «Контур» Галина Шевченко, директор AVALAB, CEO Win Solutions и российской BI-платформы FastBoard Грачья Алексанян, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек, региональный директор сети клиник высоких технологий WMT Вадим Лаптев. Александр Полиди отметил, что члены экспертного совета провели большую работу: тщательно изучили каждый заявленный проект и выставили баллы.

Проекты со взглядом в будущее

В шорт-лист номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» вошли 10 проектов, среди которых молодежная бизнес-школа «Тетрис» (ИП Семен Волков), кафе-кондитерская «ИрМа» (ИП Ирина Маринич), Handmade-коворкинг для ремесленников «3D Ремесло Dело Dля Dуши» (ИП Елена Яковлева) и др. Всем стартаперам предоставили возможность рассказать гостям о своем проекте.

Победителя назвала директор Южного макрорегионального центра группы компаний СКБ Контур Галина Шевченко. Им стал молодежный тренировочный центр «Локомотив-Кубань». Одно из ключевых направлений работы центра — развитие общественного пространства, организация спортивно-культурных фестивалей, открытых тренировок, мероприятий для семейного досуга.

«Стартап — это про будущее, про то, что очень скоро изменит нашу жизнь. Проект-победитель создает не только целевую инфраструктуру вокруг себя, но и новое уникальное социальное сообщество для нашей молодежи»,— отметила Галина Шевченко.

Директор по внешним коммуникациям ПБК «Локомотив-Кубань» Максим Осадник

Фото: Артем Гыченков

Фото: Артем Гыченков

Она вручила награду директору по внешним коммуникациям ПБК «Локомотив-Кубань» Максиму Осаднику.

Второе место занял проект Ивана Гладышко «Анатомика — школа медицины для детей и взрослых», где обучающимся дают возможность максимально погрузиться в мир медицины, стимулируя интерес к вопросам здоровья и профессии врача. Третье — «Морская фабрика», разработавшая двухэтапную технологию переработки бурой водоросли цистозира (ИП Вадим Игнатенко). На основе этого вещества компания планирует создавать БАДы и сырье для фармакологии.

Чтобы жизнь стала лучше

В шорт-лист премии в номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» вошли проекты 25 компаний, включая Федерального девелопера «Неометрия», ГК «Экспертные решения», ООО «МедРокет», ООО «Вилка Ивент», ГК «АльфаСтройИнвест», торгово-производственную компанию «Чесноград», студию «Подкаст-Подкаст» Елены Деревщуковой и др.

«Краснодар — самый молодой город-миллионник. Но уже сегодня у нас многому можно поучиться. И бизнес, и власть кубанской столицы настроены на то, чтобы наш город был комфортным — комфортным для жизни, комфортным для отдыха. Своими идеями и трудом вы делаете кубанскую столицу ярче и успешнее. Спасибо вам за это!» — сказала заместитель главы Краснодара Анна Леонова. Она назвала победителя номинации — им стал федеральный девелопер «Инсити» с проектом «Флагманский парк», открытым 1 июня 2025 года. Награду принял директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица.

Директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица

Фото: Денис Голощапов

Фото: Денис Голощапов

Он рассказал, что парк стал настоящим местом притяжения для жителей и гостей микрорайона. Площадь парка достигает 4,2 га. На территории расположены детские экогородки, летний кинотеатр, где проходят кинопоказы, танцующий фонтан, арт-объекты, дог-парк и территории для прогулок и спорта: универсальное спортивное поле для игр, один из самых крупных в городе памп-треков, велодорожки и многое другое. В парке регулярно организуют развлекательные и спортивные мероприятия.

Второе место занял проект «BMX Freestyle парк» компании «Иксэсэй Рампс» — это современное общественное пространство на набережной Кубани, где есть все необходимое для активного отдыха жителей и гостей кубанской столицы, включая тренировки и спортивные соревнования. Бронзовый призер — проект клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио».

В специальной номинации за вклад в развитие Краснодара и улучшение качества жизни горожан большее количество голосов собрал культурно-гастрономический центр «Пять традиций».

«К открытию этого проекта мы шли семь лет. Три года мы проходили госэкспертизу. Потом три года восстанавливали здание. Сегодняшняя награда — это оценка нашего многолетнего труда. Для нас важно, что город видит нашу работу. Это стимулирует нас на достижение новых целей»,— отметила соучредитель и собственник семьи ресторанов родной кухни Владилена Гредина.

Организаторы бизнес-премии также отметили проект подрядчика по демонтажу, общестроительным и складским работам ООО «Добрыня». «Проект решает сразу несколько городских проблем, включая серый труд, дефицит рабочих рук, затяжные ремонты и захламленные стройплощадки»,— отметил Александр Полиди.

Нетворкинг и не только

Программа мероприятия включала не только торжественную, но и дискуссионную часть. «Каждый из наших гостей должен провести сегодняшний вечер с пользой. Мы хотим познакомить вас с предпринимателями, которые небольшие стартапы развили до масштабных проектов»,— сказал Александр Полиди. Основатель международной сети кофеен SET Рашид Берзегов, владелец сети фитнес-клубов «Оранж Фитнес» Владислав Варлашин, учредитель строительной компании «Краснодарин» Ираклий Бажков, член совета директоров инвестиционно-производственной компании «Приват-инвест» Егор Пономаренко рассказали гостям мероприятия о своем опыте, а также поделились размышлениями об особенностях подходов к клиентам, значимости бренда и его наполнения.

Владелец сети клубов «Оранж Фитнес» Владислав Варлашин, член совета директоров инвестиционно-производственной компании «Приват-инвест» Егор Пономаренко, учредитель строительной компании «Краснодарин» Ираклий Бажков, основатель международной сети кофеен SET Рашид Берзегов рассказали о своем опыте развития бизнеса

Фото: Денис Голощапов

Фото: Денис Голощапов

«Неизбалованный турпотоком Краснодар научил нас ценить каждого гостя, держать высокую планку качества сервиса и продукта, правильно относиться к тому, что мы делаем. С такой базой намного проще выходить в другие города, включая столичные Москву и Ереван»,— отметил Рашид Берзегов.

Заместитель начальника управления инвестиций и развития МСП администрации Краснодара Людмила Павлова представила вниманию гостей презентацию о том, как городские власти помогают местному бизнесу. В частности, с 2019 года работает муниципальный Центр развития предпринимательства «Платформа», где проводятся консультации и тренинги по вопросам открытия бизнеса, увеличения продаж, экспортной деятельности, маркетинга, создания и продвижения бренда.

Во время неформального общения участники встречи отметили, что такие мероприятия, как премия «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», дают возможность бизнесу расширить деловые связи, продемонстрировать свои достижения представителям администрации города, авторитетным бизнесменам и широкой общественности, а власти — лучше понять предпринимателей, чтобы в дальнейшем разрабатывать масимально эффективные инструменты для поддержки бизнеса.

