Прокуратура Адыгеи организовала проверку из-за травмирования ребенка на батуте

Прокуратура Майкопа начала проверку после того, как ребенок получил травму на батуте в одном из городских развлекательных центров. Расследование организовано по поручению прокуратуры Республики Адыгея, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты установят обстоятельства произошедшего, а также выяснят причины и условия, которые могли привести к инциденту. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Алина Зорина