Полиция задержала жителя Туапсе за поджог вышки сотовой связи
В Туапсинском районе полиция совместно с УФСБ России по региону задержала 34-летнего местного жителя, который облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи вблизи села Холодный родник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Туапсинца задержали по месту жительства. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.