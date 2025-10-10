Полиция Краснодара не располагает данными о проституции в отелях сети «Мартон»

В УМВД Краснодара не располагают информацией том, что в отелях сети «Мартон» осуществляются «деяния, направленные на организацию занятия проституцией». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полиция Краснодара не располагает сведениями о том, что в отелях данной сети осуществляются деяния, направленные на организацию занятия проституцией, а равно содержание притонов для этой цели или систематического предоставления помещений для занятия проституцией. Ранее подобных фактов не выявлялось»,— рассказали в полиции.

По данным ТАСС, Генпрокуратура заявила в Останкинском суде, что в сети из 40 отелей «Мартон», принадлежащей компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, нелегально оказывали интимные услуги.

Сеть принадлежит Андрею Марченко. Комплексы находятся в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

РИА «Новости» ранее заявило, что экс-судья Момотов, ушедший в отставку в сентябре, продолжает получать прибыль от одного из отелей сети в Краснодаре. Об этом в ходе заседания Останкинского суда Москвы заявил сам Андрей Марченко.

Вячеслав Рыжков