Доля повторных заемщиков в Краснодарском крае достигла максимума за четыре года

В Краснодарском крае по итогам января-сентября 2025 года в микрофинансовом секторе доля повторных заемщиков от их общего количества в среднем составила 84,8%. В аналогичных периодах 2024, 2023 и 2022 годов — 82,6%, 76,8% и 74,4% соответственно. Соответствующее исследование провел онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Фото: freepik.com

Согласно аналитике, уровень одобрения в сегменте повторных клиентов в рамках исследуемых периодов не опускался ниже отметки 90%, достигнув максимума в 2025 году (95,3%). В январе-сентябре 2024, 2023 и 2022 годов показатель составлял 94,2%, 91,8% и 90,6% соответственно.

Среди новых клиентов, выяснили эксперты, тенденция противоположная. Уровень одобрения здесь линейно сокращается, по итогам января-сентября 2025 года он снизился до 18,9%. В аналогичных периодах 2024, 2023 и 2022 годов показатель находился на отметках 20,6%, 23,3% и 26,7% соответственно.

Фокусировка кредиторов на повторных заемщиках во многом объясняется экономически — их привлечение по сравнению с новыми клиентами может обходиться до 8 раз дороже с точки зрения маркетинговых расходов. Также МФО минимизируют собственные риски, вероятность дефолта у повторных клиентов традиционно ниже, чем у новых, в чьей платежеспособности кредиторы уверены меньше.

«Наращивание доли повторных клиентов также обусловлено усилением на протяжении последних лет макропруденциального регулирования. Адаптируясь, кредиторы все больше фокусируются на сегменте среднесрочных Installment-займов. Такие займы предоставляются проверенным клиентам-повторникам, зарекомендовавшим себя в качестве добросовестных и платежеспособных заемщиков»,— комментирует Артем Быков, генеральный директор Moneyman.