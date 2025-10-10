В Крыму дефицит специалистов на предприятиях АПК превысил 1,6 тысячи человек

На предприятиях агропромышленного комплекса Крыма дефицит руководителей, специалистов и рабочих на 1 июля 2025 года составил 1641 человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.

Дефицит представителей рабочих профессий на вышеуказанную дату составил 1457 человек, в том числе в растениеводстве — 470 человек, в животноводстве — 124 человека. Рабочих, занятых в переработке сельхозпродукции в подразделениях сельскохозяйственной организации — 154 человека, в организациях по производству пищевых продуктов, а также напитков, табачных изделий — 708 человек.

По данным ведомства, наиболее востребованными являются работники инженерных специальностей, агрономы, энергетики и электрики, ветеринарные врачи, а также зоотехники, ветфельдшеры, бухгалтеры всех направлений.

«В целом число вакансий в сфере сельского хозяйства возрастает в период посевной и уборочной кампании. Одним из механизмов удовлетворения кадровой потребности является расширение практики заключения договоров о целевом обучении на образовательной программе среднего профессионального и высшего образования»,— прокомментировали изданию в минтруда Крыма.

