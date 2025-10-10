OMODA C7: практичный кроссовер для него и для нее

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

В повседневной жизни автомобиль должен быть не просто эффектным, а удобным и понятным. OMODA C7 — именно такой. Он создан для тех, кто хочет чувствовать комфорт каждый день, будь то городская поездка на работу или выезд за город с семьей. Здесь внимание уделено мелочам, которые делают использование машины проще и приятнее: от дверей и зеркал до систем обзора и зимних опций.

OMODA C7 не стремится удивить сложностью — он просто хорошо продуман. Все решения направлены на то, чтобы водителю и пассажирам было удобно. Этот кроссовер одинаково комфортен и для него, и для нее, независимо от стиля езды или опыта за рулем.

Скрытые внешние ручки дверей аккуратно утоплены в кузов. Такое решение не только делает автомобиль визуально чище, но и помогает зимой: на них не скапливаются грязь и лед. Внутри конструкция тоже необычная — привычной массивной ручки нет. Вместо нее — аккуратный рычажок, расположенный на подлокотнике двери. Чтобы открыть дверь, достаточно потянуть его вверх. Просто, удобно и современно.

Отдельного внимания заслуживает лючок бензобака. На большинстве машин при нажатии на него он лишь немного приоткрывается и для полного открытия приходится поддевать его пальцем. В OMODA C7 все иначе: стоит слегка нажать на лючок подушечкой пальца, и он открывается полностью за счет доводчика. Это небольшая, но очень удобная функциональность особенно удобна в холодную погоду.

Сиденья здесь спроектированы с расчетом на длительные поездки. Они обеспечивают правильную поддержку спины и не вызывают усталости даже после нескольких часов в пути. Регулировок достаточно, чтобы подобрать оптимальную посадку под любой рост. На втором ряду свободно размещаются три пассажира, а место для ног позволяет ехать без стеснения. Для семей с детьми удобно то, что можно легко установить детское кресло, не ограничивая пространство рядом.

В OMODA C7 установлены крупные макияжные зеркала с подсветкой, которые занимают почти всю площадь солнцезащитных козырьков. Яркая, но не ослепляющая подсветка помогает пользоваться зеркалом в любое время суток.

Система кругового обзора 540° показывает пространство вокруг автомобиля с разных сторон — не только сбоку, но и сверху. При парковке во дворе или на тесной улице это дает отличное понимание габаритов. Камеры работают четко, а изображение на экране помогает точно рассчитать расстояние до бордюров или соседней машины.

В вопросах безопасности все устроено просто и понятно. Если на переднем сиденье установлено детское кресло, в большинстве автомобилей необходимо добираться до отключения подушек в бардачок, который уже перекрыт креслом. Но в C7 подушку безопасности можно отключить переключателем, который находится в удобном и доступном месте под центральной консолью.

Особого внимания заслуживают «теплые» опции. OMODA C7 полностью подготовлен к зиме. С помощью дистанционного запуска двигателя можно заранее прогреть салон, не выходя из дома. Передние сиденья оснащены подогревом, а во многих комплектациях предусмотрен и обогрев второго ряда, чтобы всем пассажирам было комфортно.

Кроме того, в C7 есть подогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя — все, чтобы не тратить время утром на очистку и прогрев. Двухзонный климат-контроль позволяет водителю и переднему пассажиру выставлять разные температуры, комфортные для каждого, а дефлекторы для второго ряда обеспечивают равномерный обогрев по всему салону. В итоге даже в мороз машина быстро становится уютной, а поездка — спокойной.

Практичность чувствуется и в организации пространства. В салоне предусмотрено множество удобных ниш и отсеков для хранения мелочей и документов. Центральный подлокотник достаточно глубокий, чтобы разместить необходимые вещи, а в багажнике широкий проем и ровный пол, что облегчает загрузку и транспортировку крупного багажа.

Интерьер оформлен логично и без излишеств. Органы управления расположены там, где их ожидаешь: климат, мультимедиа и ассистенты водителя управляются интуитивно. Графика на экране четкая, шрифты крупные, а подсветка не раздражает глаза. Благодаря хорошей шумоизоляции в салоне можно спокойно разговаривать даже на высокой скорости.

OMODA C7 оснащается двигателем SQRF4J16C, который уже доказал надежность в российских условиях. Он достаточно мощный и при этом экономичный: тяги хватает как для городского движения, так и для уверенных обгонов на трассе. Этот мотор неприхотлив, стабильно работает при низких температурах и не требует частого обслуживания. Подкапотное пространство отлично организовано и открывает доступ для всех необходимых процедур, будь то долив «незамерзайки», проверка уровня моторного масла, антифриза или тормозной жидкости.

В городе кроссовер легко маневрирует, на трассе едет устойчиво, а на загородных дорогах сохраняет комфорт. OMODA C7 подходит для тех, кто ищет универсальный автомобиль, способный одинаково уверенно справляться с повседневными делами и дальними поездками.

Стоимость OMODA C7 начинается от 2 909 900 рублей. Подробности можно узнать у официального дилера OMODA АВТО ДЛЯ ВАС.

