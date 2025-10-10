Житель Керчи передал Украине координаты российских военных объектов
Прокуратура Крыма направила в суд дело 22-летнего жителя Керчи, который в январе 2024 года передал украинским спецслужбам координаты размещения подразделений Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что обвиняемый собрал данные о местах дислокации военных частей. Скриншоты с точными географическими координатами он отправил через мессенджер в чат, которым пользуются СБУ и ГУР Минобороны Украины.
Деятельность молодого человека выявили и остановили сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Дело передано в Верховный суд Республики Крым.