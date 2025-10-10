Суд в США временно заблокировал решение Трампа ввести Нацгвардию в Иллинойс

Судья Федерального окружного суда Северного округа Иллинойса Эйприл Перри заблокировала на две недели решение президента США Дональда Трампа развернуть силы Национальной гвардии в Иллинойсе. Она обосновала это тем, что ей не предоставили «убедительных доказательств, что в штате Иллинойс есть опасность восстания». Госпожа Перри также раскритиковала Министерство юстиции США, заявив, что оно предоставило суду «попросту ненадежную» версию событий.

Несколько дней назад господин Трамп принял решение ввести в Чикаго силы Национальной гвардии для борьбы с протестами против деятельности Служба иммиграции и таможенного контроля — в город прибыло 500 военнослужащих. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор Иллинойса Джей Притцкер подали на это решение в суд, заявив, что это нарушение суверенитета штата и конституции. После этого президент США написал, что их самих нужно посадить в тюрьму.

«Сегодня суд подтвердил то, что все мы и так знали: в штате Иллинойс нет убедительных доказательств восстания. И Национальной гвардии не место на улицах таких городов, как Чикаго»,— заявил господин Притцкер. В пресс-службе Белого дома сообщили, что на решение суда была подана апелляция и что президент «не станет закрывать глаза на беззакония, царящие в американских городах».

Яна Рождественская