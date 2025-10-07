Нацгвардия прибыла в пригород Чикаго, несмотря на отказ местных властей

Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды Чикаго в штате Иллинойс, несмотря на протесты местных властей. Об этом сообщает издание The Chicago Tribune. Вооруженных военнослужащих заметили в пригороде Элвуд, где находится тренировочный армейский центр.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил в соцсети Х, что направляется в Чикаго. Он написал, что город «будет спасен».

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение привлечь 300 военнослужащих Нацгвардии для борьбы с высоким уровнем преступности в Чикаго. Власти Иллинойса подали иск в федеральный суд США против Дональда Трампа, потребовав остановить ввод войск.