Власти Иллинойса подали в суд на администрацию США за нарушение суверенитета

Власти штата Иллинойс и города Чикаго подали иск в федеральный суд США против президента Дональда Трампа. Штат хочет добиться признания незаконности планов Белого дома по отправке Национальной гвардии в Чикаго, сообщает телеканал NBC News.

«Американский народ, независимо от места своего проживания, не должен жить под угрозой оккупации со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов, особенно если эта угроза связана с тем, что руководство города или штата утратило расположение президента»,— указано в иске Генеральной прокуратуры Иллинойса. Помимо главы государства, ответчиками в нем числятся министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и глава Пентагона Пит Хегсетт.

В иске уточняется, что действия администрации Дональда Трампа уже нанесли существенный вред Иллинойсу. Развертывание Национальной гвардии страны или другого штата истцы считают нарушением суверенитета и 10-й поправки Конституции США. Она закрепляет за штатами и народом страны все полномочия, не делегированные федеральным властям. Эта поправка считается гарантом защиты региональных правительств от избыточного вмешательства Белого дома.

Накануне федеральный судья ввел временный запрет на ввод войск в Портленд в штате Орегон. Дональд Трамп рассчитывал использовать солдат национальной гвардии для подавления протестов против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Волнения продолжаются в городе с июня.