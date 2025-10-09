«Это все больше напоминает авторитарный захват власти»

Вчера по указу Дональда Трампа в Чикаго вошли войска Национальной гвардии для «противодействия преступности и нелегальной иммиграции». Жители города, где большей популярностью пользуется Демократическая партия США, неоднозначно отреагировали на эту меру, подчеркивая, что пришедшие к ним подразделения сформированы в Техасе, где влиянием пользуется Республиканская партия.

Опросы показывают, что американцам не нравится использование Трампом Национальной гвардии в городах США

Согласно последним опросам, американцы по-прежнему выступают против использования администрацией Трампа военных сил внутри страны. Согласно отчету Reuters/Ipsos, опубликованному в среду, 58% опрошенных, включая семь из десяти опрошенных сторонников Демократической партии и половину опрошенных сторонников республиканцев, заявили, что президент должен отправлять вооруженные войска только для отражения внешних угроз.

В прошлом месяце 49% респондентов опроса NPR/Ipsos заявили, что выступают против развертывания войск Национальной гвардии в крупных городах своего штата для обеспечения правопорядка. 12% заявили, что не уверены в этом. 52% заявили, что они против развертывания войск в их собственных городских районах для обеспечения правопорядка, а 13% заявили, что не уверены.

Сенаторы-республиканцы все больше обеспокоены агрессивным использованием Трампом Национальной гвардии

Конфликт между федеральными и местными властями резко обострился в минувшие выходные, когда Трамп принял решение отправить солдат Национальной гвардии в Орегон и Иллинойс, несмотря на противодействие со стороны губернаторов этих штатов.

Республиканцы в Сенате поддерживают усилия Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией, но заявляют, что действия президента вызывают вопросы о правах штатов, полномочиях президента и прецеденте развертывания войск Национальной гвардии из одного штата в другом штате. «Меня беспокоит, что когда-нибудь президент-демократ отправит войска или Национальную гвардию из штатов Нью-Йорк, Калифорния, Орегон и Вашингтон в Северную Каролину. Я считаю, что это плохой прецедент»,— заявил сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины).

Спор по поводу Национальной гвардии в Чикаго: остановит ли суд Трампа?

Трамп направил солдат в Чикаго — вопреки воле местных политиков. После ввода Национальной гвардии в Чикаго все заинтересованно наблюдают, сможет ли суд помешать планам президента США Дональда Трампа развернуть войска в городе с миллионным населением. Штат Иллинойс и третий по размеру город в США подали в суд на Трампа, считая это решение незаконным. В Чикаго многие разделяют эту оценку: в среду вечером сотни людей вышли в центр города, чтобы протестовать против ввода войск. Неподалеку красовался яркий оранжевый лозунг «Нет солдатам на наших улицах».

Чикаго может стать символом сопротивления Трампу. Власти города и штата уже несколько недель решительно выступают против его действий. Страсти там продолжают накаляться. (Губернатор Иллинойса Джей.— “Ъ”) Притцкер говорит о «вторжении Трампа». Он и другие обвиняют президента в стремлении провоцировать протесты против правительства, чтобы шаг за шагом нормализовать использование военных внутри страны и тем самым подавить политических противников.

Трамп отправил Национальную гвардию в Чикаго

Это развертывание — беспрецедентное использование военных на американской территории. Трамп утверждает, что они нужны для борьбы с преступностью и реализации его программы депортации. Но это все больше напоминает авторитарный захват власти, который рискует подорвать политический нейтралитет американских вооруженных сил, подорвать доверие между сообществами и правоохранительными органами и спровоцировать столкновения между протестующими и войсками, которые подготовлены для боевых действий, а не для подавления беспорядков.

Пульс взбудораженного города — сотни людей протестуют против трамповского плана размещения войск в Чикаго

В тени чикагских высоток улицы в центре города охвачены протестами. «Нет силы, равной силе народа, и сила народа не знает границ»,— скандируют их участники. План президента ввести войска в город вывел сотни людей на улицы в знак протеста. Они прошли маршем по всей Мичиган-авеню, вдоль которой выстроились чикагские полицейские. Это взбудораженный город, федеральное правительство борется со штатом, и обе стороны готовятся к решающему столкновению… Это нечто большее, чем просто шум протеста. Это пульс города, который дает отпор. Беспокойный город, полный напряжения, отказывающийся молчать.

Национальная гвардия входит в Чикаго: Трамп развертывает 500 военных; призывает арестовать глав администраций Иллинойса и Чикаго

Национальная гвардия сообщила в среду, что около 200 солдат из Техаса и 300 из Иллинойса собраны в Чикаго и готовы защищать в этом городе федеральных служащих, включая агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), и федеральное имущество. В то время как чиновники из администрации Трампа выражают тревогу по поводу того, что они называют беззаконными и агрессивными протестами в таких городах, как Чикаго и Портленд (штат Орегон), демонстрации против иммиграционной политики Трампа остаются по преимуществу мирными и не слишком масштабными, их вообще нельзя сравнивать с «боевыми зонами», как их назвал Трамп.

