Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 11–12 октября
9 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых документальный фильм «Неизвестный Джон Леннон» и триллер с Джудом Лоу в главной роли «Эдем». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Эдем
- Режиссер: Рон Ховард
- В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел
- Жанр: триллер / США / 129 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Global Film»: «1929 год. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для горстки людей, которые больше не хотят жить в цивилизации. Но тонкий баланс нарушается, когда к коммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта».
Подробнее о фильме в материале «Ъ FM» — «Не райский "Эдем"».
Неизвестный Джон Леннон
- Режиссер: Алан Дж. Паркер
- В ролях: Тарик Али, Хелен Андерсон, Винни Эппис, Джей Берген, Тони Брэмуэлл, Дагал Батлер
- Жанр: документальный, биография / Великобритания / 140 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинокритик Игорь Гаврилов: «Сколько бы добрых слов ни говорил Маккартни о Ленноне на своих концертах или в интервью, его фигура на нынешней, одобренной наследниками карте вселенной The Beatles занимает главное место. Если ты хочешь рассказать эту же историю по-другому, ты не получишь прав на использование песен или официальную кинохронику. Такие фильмы, как «Неизвестный Джон Леннон», делают наше представление о The Beatles и Ленноне более объемным».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Декада сомнений».
Первый на Олимпе
- Режиссер: Артем Михалков
- В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко
- Жанр: драма, спорт, биография / Россия / 107 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки».
Грабитель с крыши
- Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
- В ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон, Эмори Коэн
- Жанр: драма, криминал, комедия / США / 125 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина».
Ужастики. Ожившие рисунки
- Режиссер: Сет Уорли
- В ролях: Бьянка Белль, Кэлон Кокс, Д’Арси Карден, Надя Бенавидес, Даджанэй Коул, Рэнда Ньюман
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / США / 92 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить».
На посошок
- Режиссер: Франческо Соссаи
- В ролях: Филиппо Скотти, Серджо Романо, Пьерпаоло Каповилла, Роберто Читран, Андреа Пеннакки, Симоне Бергамаско
- Жанр: драма, комедия, криминал / Италия, Германия / 100 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Бесцельность и бесперспективность существования героев комментируются в нескольких как бы случайных эпизодах. По дороге беспечные ездоки встречают немца, отлично говорящего по-итальянски и приехавшего "посмотреть Италию во всей красе — пока сами итальянцы ее не разрушили". Вместо олицетворения европейской мечты — разрекламированной автотрассы Лиссабон —Тревизо — Будапешт — немец видит убогие американизированные бары и толпы плохо одетых, примитивно веселящихся аборигенов, оккупирующих места, где дают джин-тоник за два евро».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Похмельная любовь».
Мир в огне
- Режиссер: Дж.Дж. Перри
- В ролях: Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон, Дэниэл Бернхард, Иден Эпштейн
- Жанр: фантастика, боевик, комедия / США / 106 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Джейк — специалист по поиску разных ценных артефактов в мире, так и не оправившемся после экологической катастрофы. За шесть лет до событий фильма вспышки на Солнце разрушили на Земле всю инфраструктуру и вывели из строя современную технику, что привело к полному уничтожению какого-либо подобия закона и порядка. Теперь по европейским городам и весям, превратившимся в руины (Лондон и север Франции снимали в Братиславе и окрестностях), шастают бандформирования разного калибра, держащие в страхе остатки мирного населения».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «"Мона Лиза" улыбнулась апокалипсису».
(Не)искусственный интеллект
- Режиссер: Алексей Чадов
- В ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова
- Жанр: фантастика, комедия, семейный / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота "Апостол" (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык».
Дом ада. Спуск к дьяволу
- Режиссер: Стивен Коньетти
- В ролях: Элизабет Вермилиея, Сирра Савка, Майкл Саттон, Джо Бенделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в "Отель Абаддон" — проклятое место, известное как "Дом Ада". К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь "Дом Ада" требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью».
7 километров до Иерусалима
- Режиссер: Клаудио Малапонти
- В ролях: Лука Уорд, Алессандро Этруско, Саад аль Джефари, Алессандра Барзаги, Иза Барцицца, Элеонора Брильядори
- Жанр: драма / Италия / 105 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «В поисках себя менеджер по рекламе Алессандро Форте, уставший от современного общества и собственного брака, приезжает в Иерусалим, где решает пройти 7 километров до моря пешком. В пути Алессандро встречает странного мужчину, который знает о нём всё, называет себя Иисусом и отвечает на вопросы, которые никто не решается задать вслух».