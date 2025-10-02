«Мона Лиза» улыбнулась апокалипсису

В прокат выходит фантастический боевик «Мир в огне» (Afterburn) Джей Джей Перри, поставленный по одноименной серии графических романов. Главные роли в картине исполнили Дейв Батиста и Ольга Куриленко, чье имя в титрах, как это часто случается, не предвещает ничего хорошего, предупреждает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самая большая звезда в этом фильме Сэмюэл Л. Джексон играет главу ОПГ, желающего заполучить «Мону Лизу» в свою коллекцию

Фото: Вольга Самая большая звезда в этом фильме Сэмюэл Л. Джексон играет главу ОПГ, желающего заполучить «Мону Лизу» в свою коллекцию

Фото: Вольга

«Мир в огне», в основу которого легла серия комиксов, выпущенных независимым издательством Red 5 Comics, провел в «производственном аду» семнадцать лет, с 2008 года, когда продюсировать проект собирался Тоби Магуайр. С тех пор продюсерская команда сменилась несколько раз, в качестве постановщиков на разных этапах предполагались Антуан Фукуа, Томми Виркола, известный по фильму о нацистах-зомби «Операция "Мертвый снег"» (2009), и южнокорейский режиссер Чон Бён Гиль, а в качестве исполнителя главной роли — Джерард Батлер.

В итоге к 2024 году все они отвалились по тем или иным причинам, и за постановку картины взялся Джей Джей Перри. Это его третья режиссерская работа, а начинал он свою карьеру как каскадер и постановщик трюков. Дейва Батисту он прихватил с собой с площадки их предыдущего совместного фильма, комедийного боевика «Игра киллера» (2024). Батиста, в свою очередь, пришедший в кино из профессионального реслинга, не оставляет надежд стать серьезным актером, но пока, похоже, застрял в ролях мордоворотов с золотым сердцем и/или чувством юмора.

Впрочем, работа его героя Джейка в «Мире в огне» предполагает не только умение хорошо стрелять и драться, но и некоторые интеллектуальные усилия. Джейк — специалист по поиску разных ценных артефактов в мире, так и не оправившемся после экологической катастрофы. За шесть лет до событий фильма вспышки на Солнце разрушили на Земле всю инфраструктуру и вывели из строя современную технику, что привело к полному уничтожению какого-либо подобия закона и порядка. Теперь по европейским городам и весям, превратившимся в руины (Лондон и север Франции снимали в Братиславе и окрестностях), шастают бандформирования разного калибра, держащие в страхе остатки мирного населения.

Наиболее могущественную британскую ОПГ возглавляет некий Август (Сэмюэл Л. Джексон, самая большая звезда в этом фильме, явно погнавшийся за легким заработком). Он именует себя Королем, командует частной армией и проживает в замке, где собирает произведения искусства. Именно он выступает главным заказчиком Джейка, который добывает для него то скрипку Страдивари, то еще что-нибудь интересненькое, за что Август в шутку провозглашает его своим «мазафакой по культурной апроприации».

В начале фильма Джейк получает новое задание: найти и привезти Королю «Мону Лизу», которая, по слухам, спрятана в секретном бункере во Франции вместе с другими бесценными шедеврами из разрушенных музеев. Сначала наш герой отказывается, потому что Франция в этом мире — это выжженная земля, где не осталось ничего, кроме обалдевших от безнаказанности полевых командиров, болезней и почему-то музыки техно (такие в этом фильме попытки юмора). Но соглашается, когда Август обещает ему в награду собственную яхту и возможность уплыть на ней в теплые моря.

Главную опасность во Франции несет все-таки не техно, а местный аналог Августа — генерал Вульф (Кристофер Хивью), перемещающийся по стране на оснащенном пулеметами и минометами поезде и тоже зачем-то разыскивающий «Мону Лизу» (примечательно, что в оригинале этого колоритного персонажа зовут не Вульф, а Волков). Помогать Джейку опередить генерала и его головорезов будет Дреа (Ольга Куриленко в очередной шаблонной, но вполне соответствующей ее талантам роли), участница местного сопротивления (это, очевидно, такая французская традиция — в Британии, например, никакого сопротивления не наблюдается). По закону жанра в финале Джейк уйдет вместе с ней в закат, хотя до того в их взаимодействии не наблюдалось никаких признаков хотя бы интереса друг к другу, не говоря о романтике.

Иногда авторы неожиданно вспоминают, что Джейк — это кто-то вроде Индианы Джонса, и дают ему разгадать какой-нибудь секретный шифр или прочитать карту, однако эти сцены выглядят беспомощно. Остальное представляет собой набор погонь, взрывов и перестрелок, стандартный для любого боевика категории В и далее до конца алфавита. Из всех вариантов постапокалиптического мира в ассортименте представленных на экране за последний год (вспомним хотя бы «Долгую прогулку», «28 лет спустя», «Ущелье» или «Электрический штат») этот получился самым скучным.

Юлия Шагельман