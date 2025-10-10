Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг

Банк Уралсиб и финансовый маркетплейс Сравни заключили Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг. Документ был подписан в рамках 10-го юбилейного форума «Финополис 2025», свои подписи под ним поставили заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес и генеральный директор Сравни Александр Крайник.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Участники соглашения намерены совместно развивать рынок финансовых услуг с акцентом на передовых цифровых решениях и развитии инноваций. Основной фокус партнерства будет направлен на разработку и внедрение современных технологий, призванных упростить и ускорить процесс получения банковских продуктов для клиентов. А ключевой инициативой в рамках соглашения станет запуск на финансовом маркетплейсе Сравни полностью бесшовного и автоматизированного процесса оформления кредитных карт Банка Уралсиб. Это позволит пользователям маркетплейса получить карту быстро, удобно и в привычной цифровой среде.

«Сегодня мы стремимся активно развивать те возможности и партнерства, которые помогают формировать единое эффективное цифровое пространство для взаимодействия с клиентами на привычных для них площадках, выстраивать удобный клиентский путь, а также наращивать продажи наших банковских продуктов — в данном случае в сотрудничестве с одним из крупнейших финансовых маркетплейсов страны»,— отметил заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

«Подписанное соглашение подтверждает наш статус как стратегических партнеров, объединяющих усилия для трансформации финансовых услуг и активного продвижения инноваций на рынке. Совместными усилиями мы не только внедряем технологические новшества, такие как бесшовное оформление продуктов, но и создаем новую цифровую среду, где во главу угла ставится комфорт и удовлетворенность конечного потребителя. Это важный шаг в развитии цифровизации финансовой отрасли в целом»,— подчеркнул Александр Крайник.

