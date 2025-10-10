Главу азербайджанской диаспоры на Урале оставили под арестом
Областной суд Свердловской области отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлинскому. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Заседание проходило в закрытом режиме. Защита запрашивала смягчение меры пресечения.
Господин Шыхлински обвинялся в покушении на убийство (ч.2 ст.105 УК РФ). Срок его содержания под стражей продлен до 30 декабря. Он был помещен в СИЗО 4 августа. Его сын Мутвалы Шыхлински был арестован 16 июля по обвинению в применении насилия к представителю власти. 1 июля при задержании Шыхлински-старшего молодой человек сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов.
Как писал «Ъ», имя Шахина Шыхлински фигурирует в уголовном деле азербайджанской группировки из Екатеринбурга. В конце июня правоохранительные органы провели в городе операцию, в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Семеро граждан Азербайджана были арестованы, двое из них впоследствии погибли.
Вскоре после этого в Баку прошли обыски в редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан». 1 июля суд арестовал исполнительного директора издания Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их отправили под стражу на четыре месяца по делу о мошенничестве. Сегодня Азербайджан перевел господина Картавых под домашний арест. Одновременно с этим в России отпустили арестованного в августе за хищения экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева.