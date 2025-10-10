В России освобожден экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев

В России освобожден из-под стражи бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев, сообщили источники «Ъ». Это событие произошло в одно время с переводом в Азербайджане под домашний арест исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых.

Господин Агаев был арестован на два месяца в Москве 29 августа. Его обвинили в хищении 20 млн руб. По данным прокуратуры, экс-директор организовал мошенническую схему с фиктивными отчетами о выполненных в театре работах. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

17 сентября защита господина Агаева подала апелляцию на решение суда об аресте. Однако уже 7 октября жалобу отозвали.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал «Ъ», что Азербайджан перевел под домашний арест исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. По словам господина Ушакова, он добился этого в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Российский помпред отметил, что, со своей стороны, Москва освободила одного из задержанных азербайджанцев. По словам Юрия Ушакова, итог переговоров был подведен еще накануне встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, прошедшей 9 октября в Душанбе.

В июне российские правоохранительные органы провели рейд в Екатеринбурге. Были арестованы семь выходцев из Азербайджана, впоследствии двое из них погибли. Вскоре после этого, 1 июля, в Баку арестовали исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, а также шеф-редактора агентства Евгения Белоусова. Их обвинили в мошенничестве, срок ареста составил четыре месяца.