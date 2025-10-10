В Краснодаре количество отловленных бездомных собак увеличилось на 59,3%

За девять месяцев 2025 года в Краснодаре отловили и передали в приют 1,6 тыс. бездомных собак, это на 59,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

После отлова собак стерилизуют, кастрируют и обрабатывают от эндопаразитов, вакцинируют от бешенства и иных заболеваний. Животных чипируют, ставят на учет и регистрируют. На прежние места обитания возвращают тех собак, которые не проявляют агрессии, опасной для человека.

Собаки, которые были стерилизованы и имеют неснимаемые или несмываемые метки, не подлежат отлову, за исключением случаев, когда они проявляют немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям.

Алина Зорина