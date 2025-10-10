Две семьи эвакуировали после подтопления в Сириусе

На федеральной территории Сириус из-за непогоды подтопило два участка дорог и семь придомовых территорий, две семьи с ребенком временно разместили в специальном пункте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В двух домах вода поднялась на 10-15 см, ее полностью откачали. В пункте временного размещения находятся две семьи — шесть человек, включая одного ребенка.

Работы по откачке воды продолжаются, задействованы три мотопомпы от муниципалитета. МЧС России ведет мониторинг гидрологической обстановки. К ликвидации последствий привлекли 31 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 10 человек и три машины.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Уровни рек неблагоприятных отметок не достигали.

Больше всего осадков минувшей ночью выпало в Адлерском районе и на территории Сириуса. Зафиксированы единичные случаи локальных подтоплений. Повалило шесть деревьев, которые аварийные бригады незамедлительно распилили и вывезли.

До конца 12 октября сохраняется опасность усиления шквалистого ветра до 25-30 метров в секунду, резких подъемов уровней воды на реках с возможным превышением неблагоприятных отметок, формирования смерчей над морем. Власти призывают соблюдать меры предосторожности.

Гидрометцентр объявил красный уровень погодной опасности в Сочи и на территории Сириус до вечера 11 октября. Ожидаются сильные дожди, грозы и местами град. Синоптики предупреждают о резком подъеме уровней воды в реках, что может привести к селевым потокам.

Администрация Сочи приостановила работу пляжей. Ожидаются смерчи над морем и шторм с волнами высотой до трех метров. В течение дня может выпасть от 40 до 80 мм осадков. Власти рекомендуют использовать железную дорогу для поездок в аэропорт.

На территории Кубани действует штормовое предупреждение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Мария Удовик