На Дону при ликвидации ДТП пожарные спасли троих человек

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки ликвидировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых спасены три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме этого, спасатели тушили восемь техногенных пожаров и два загорания сухой растительности.

Всего 9 октября на места пожаров и ДТП выезжали 132 специалиста, 33 единицы техники.

Наталья Белоштейн

