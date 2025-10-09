Туристка из Ставрополья погибла при падении автобуса в пропасть в Абхазии

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края сорвался в 50-метровую расщелину в горах Абхазии. Погибла одна женщина, семь человек получили ранения. Авария произошла 9 октября около 13:00 в Ткуарчалском районе близ села Акармара, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 9 октября, около 13:00 неподалеку от села Акармара. Автобус упал в 50-метровую расщелину. Спасатели МЧС Абхазии извлекли из ущелья троих человек, включая тело погибшей туристки. Четверо пострадавших выбрались самостоятельно.

Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четверых госпитализировали в Ткуарчалскую районную больницу. Минздрав Ставропольского края установил контакт с абхазскими коллегами и федеральной службой медицины катастроф.

«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе»,— написал господин Владимиров.

Мария Удовик