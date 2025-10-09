Четверо погибли при столкновении Mercedes с грузовиком на трассе Джубга — Сочи

Четверо человек, включая двух детей двух и четырех лет, погибли в четверг, 9 октября, при лобовом столкновении Mercedes с грузовиком Volvo на трассе Джубга — Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась в 13:50. По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes, двигаясь в сторону Краснодара, не справился с управлением из-за погодных условий и допустил занос. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля, 30-летняя пассажирка и двое детей погибли на месте до прибытия медиков, сообщили правоохранительные органы.

В 2024 году в Краснодарском крае из-за аварий погибли 29 детей. Большинство из них были пассажирами, пешеходами или водителями мотоциклов. Госавтоинспекция призывает родителей следить за безопасностью своих детей на дорогах.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсинском районе на федеральной трассе А-147 водитель «Опель Зафира», двигаясь из Туапсе в направлении Джубги, съехал на левую обочину, где врезался в стоявший грузовик «Вольво». Водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Мария Удовик