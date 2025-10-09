Бурцев: для защиты всех объектов на СвЖД требуется свыше 113 млрд рублей

Для обеспечения охраны всех 2 133 объектов транспортной инфраструктуры на полигоне Свердловской железной дороги (СвЖД) требуется более 113 млрд руб., рассказал начальник СвЖД Павел Бурцев на заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). «За 2025 год сформирован бюджет в размере 2,5 млрд руб., и 371 объект взят полностью под охрану. Дальнейшая работа по формированию бюджета в 113 млрд руб. будет продолжена»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Бурцев добавил, что 96 объектов требуют защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Мы соответствующую работу сейчас начали»,— подчеркнул начальник СвЖД.

Свердловская железная дорога (СвЖД) проходит по территории Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эксплуатационная длина составляет 7,2 тыс. км, развернутая длина главных путей — 9,8 тыс. км. СвЖД обеспечивает 11% всей погрузки железных дорог страны (второе место). В числе основных грузов — нефтепродукты, удобрения, строительные грузы, металлы, руда, грузы в контейнерах. Ежесуточно по дороге курсирует свыше 1,3 тыс. грузовых, 400 пригородных и 60 пассажирских поездов. Численность персонала СвЖД составляет около 53,4 тыс. человек. За первое полугодие 2025 года погрузка составила 62,5 млн тонн, с вокзалов и станций было отправлено 16,2 млн пассажиров: 12,1 млн в пригородном сообщении, 4,1 млн — в дальнем следовании.

Ранее, 8 октября, на нескольких предприятиях Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА и эвакуировали своих сотрудников. Вечером того же дня власти объявили о его снятии. «Силами ПВО Министерства обороны России — угроза ликвидирована. Пострадавших и разрушений нет»,— сообщили в антитеррористической комиссии региона.

Василий Алексеев