Новак поручил Минэкономики проанализировать ценообразование на заправках

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономики проконтролировать розничные цены на топливо на автозаправочных станциях. Он также попросил Минэнерго проконтролировать соблюдения баланса цен на топливо, в том числе в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства после совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов.

По поручению господина Новака, была разработана модель мониторинга цен на бензин. Она основывается на потребительской активности. С помощью этой модели правительство сможет отслеживать цены на нефтепродукты в разных регионах и своевременно реагировать на ситуацию.

За прошедшую неделю стоимость бензина выросла в России на 0,9%. Центробанк (ЦБ) заявил, что рост цен на бензин — это временный фактор для инфляции. Минэнерго говорило, что цены на топливо у независимых АЗС растут быстрее, чем у крупных компаний. По версии министерства, крупные игроки ведут «более социально ориентированную ценовую политику».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «С горючим участием».