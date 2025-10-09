Более 100 новороссийцев получили выплаты за поврежденное жилье после атаки ВСУ

В Новороссийске уже более 100 жителей получили положенные денежные выплаты за поврежденные дома после недавней атаки беспилотников на город. Специалисты продолжают восстановительные работы, при этом особое внимание уделяется наиболее пострадавшему многоквартирному дому на улице Шевченко, 55, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

После проведения экспертизы начался ремонт здания. В первую очередь восстанавливают крышу, так как в регионе начался сезон дождей, и работы нужно ускорить, чтобы избежать протечек. Жителям предложены временные варианты жилья.

Районная администрация отмечает, что сотрудники постоянно находятся на связи с гражданами, оказывают помощь и консультируют по всем вопросам, связанным с восстановлением домов. По их словам, работы ведутся в усиленном режиме, чтобы жители могли быстрее вернуться к обычной жизни.

Атака на город произошла 24 сентября. Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после удара украинских беспилотников, в результате которого были повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. В нападении погибли два человека, еще 11 получили ранения разной степени тяжести.

По данным городских властей, атака была комбинированной: с воздуха — с помощью беспилотников, с моря — с использованием безэкипажных катеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что удар пришелся на центр города. Обломки дронов повредили семь многоквартирных домов, гостиницу «Новороссийск» и около 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели. В одной из многоэтажек на улице Шевченко загорелась крыша, которую оперативно потушили.

В пресс-службе АО «КТК-Р» сообщили, что в результате атаки пострадали двое сотрудников компании. Источники отмечают, что боевые части дронов были оснащены поражающими элементами, которые разлетались по округе, повреждали строения, автомобили и ранили людей.

Мария Удовик