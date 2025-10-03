МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводит переговоры с российской и украинской стороной о восстановлении основного питания Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Электростанция уже десть дней полагается только на аварийное резервное электроснабжение. Это самое долгое отключение внешнего питания с марта 2022 года. Чтобы не допустить аварии, сотрудники станции используют дизель-генераторы. Администрация ЗАЭС уверяет, что им хватает топлива и других средств, чтобы поддерживать безопасную работу станции. Радиационная обстановка остается в норме, утверждает руководство объекта.

Питание ЗАЭС перешло в аварийный режим после отключения линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Это произошло в результате «огневого воздействия вооруженных сил Украины», утверждала пресс-служба ЗАЭС. В МАГАТЭ называют ситуацию неустойчивой. Рафаэль Гросси предупреждал, что она может привести к ядерной аварии.