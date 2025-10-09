В Апшеронском районе Кубани газифицировали пять населенных пунктов

В Апшеронском районе Кубани завершили строительство межпоселкового газопровода, обеспечившего техническую возможность газификации сразу пяти населенных пунктов. Новый объект стал частью программы развития газовой инфраструктуры Краснодарского края и был введен в эксплуатацию в рамках Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Специалисты компании «Газпром газораспределение Краснодар» ввели в работу газопровод протяженностью 37,3 км по маршруту «Апшеронск — хутор Калинина — село Вперед — поселок Ерик — станица Кубанская — станица Тверская». Благодаря этому проекту к сетевому газу смогут подключиться жители более 2,1 тыс. домовладений.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Евгений Пергун отметил, что обеспечение стабильного газоснабжения является ключевым фактором развития региональной экономики и повышения качества жизни населения. Господин Пергун подчеркнул, что в 2025 году в крае планируется построить около 167 км новых сетей, при этом особое внимание уделяется предгорным территориям, включая Апшеронский район.

В администрации региона сообщили, что внутренние распределительные сети в населенных пунктах будут построены до конца 2025 года.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев заявил, что после подключения к сетевому газу в населенных пунктах начнет действовать программа догазификации. По его словам, ранее жители использовали для отопления дрова, уголь и электричество, однако теперь смогут перейти на современное и экологичное топливо благодаря реализации президентской программы социальной газификации.

Мария Удовик