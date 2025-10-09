Фестиваль хамсы в Новороссийске перенесли на 2026 год из мер безопасности

Традиционный рыбный фестиваль в Новороссийске отменили в 2025 году. Мероприятие перенесли на 2026 год из соображений безопасности жителей и гостей города. Об этом пишет «Новороссийский рабочий» со ссылкой на руководителя управления торговли и потребительского рынка администрации города-героя Тимура Паренькова. Он уточнил, что популярный у горожан фестиваль пройдет в следующем году.

Сейчас в городе идет подготовка к путине — на улицах устанавливают торговые лотки для продажи хамсы. Массовая реализация рыбы начнется 1 ноября.

В марте 2025 года Хамса Фест занял второе место в номинации «Гастрономический туризм» на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве.

Праздник хамсы проводят в Новороссийске ежегодно в начале ноября. В 2024 году он состоялся в шестой раз. Посетители попробовали классические и новые блюда из рыбы: паэлью с хамсой, мидиями или рапанами, винегрет с хамсой, черноморскую уху, шкару и другие угощения.

В 2023 году за три дня праздника продали более 10,5 тонны серебристой хамсы. Еще свыше тонны раздали бесплатно.

Мария Удовик