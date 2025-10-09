Футболиста «Ахмата» оштрафовали за удар по видеоборду на матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил штраф защитнику грозненского «Ахмата» Максиму Самородову за агрессивное поведение во время выездной игры против «Краснодара». Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

По информации комитета, во время встречи игрок в эмоциональном порыве нанес удар ногой по светодиодному борту стадиона, в результате чего было повреждено оборудование. Нарушение зафиксировали официальные представители матча, после чего составили акт. На основании документа футболисту назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» проходил в рамках 11-го тура чемпионата России и завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 85-й минуте встречи защитник грозненской команды Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом по челюсти капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После поражения в Краснодаре футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением, потребовав наказать господина Сперцяна. По версии команды, сенегальский защитник Усман Ндонг подвергся оскорблениям на расовой почве. Игрок «Краснодара» опроверг данные обвинения. По итогам одиннадцати туров «быки» вновь возглавили турнирную таблицу, набрав 23 очка.

Мария Удовик