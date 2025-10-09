Концерты Ларисы Рубальской и Odnono, спектакли, цирковое шоу и балет «Кармен»

В ближайшие выходные жители и гости Сочи смогут посетить концерты, театральные постановки, кинопремьеры и крупное цирковое шоу. В афише также представлены документальные показы и гастрольный спектакль московского театра балета. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

В пятницу, 10 октября, в 19:00 в отеле Sea Galaxy (ул. Черноморская, 4) пройдет концерт группы Odnono. В программу вошли композиции из последних релизов коллектива и переработанные в электронной стилистике известные треки. Музыка группы сочетает элементы эмбиента и трип-хопа, а в визуальном оформлении концерта используются видеоинсталляции и сценическая подсветка, разработанная специально для этого тура. Участники проекта Алексей Мышкин и Дмитрий Токмаков исполнят также музыкально-поэтические импровизации. Продолжительность концерта составит полтора часа.

Стоимость билета — от 2 700 руб. (12+)

В субботу, 11 октября, в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт Ларисы Рубальской. Поэтесса представит программу, объединяющую стихи и песни, написанные для российских исполнителей за более чем тридцатилетний творческий период. В программе прозвучат произведения, ставшие известными в исполнении Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Между номерами автор расскажет о работе с артистами и истории создания текстов. Программа рассчитана на широкую аудиторию и включает как лирические, так и сатирические произведения.

Стоимость билета — 3 000 руб. (0+)

Вверх

Что посмотреть в кино

С четверга, 9 октября, в кинотеатрах сети «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «City Stars Олимп» и других идет криминальная драма «Грабитель с крыши» (США). В основе сюжета — история о преступнике Джеффри Манчестере, который после серии ограблений скрывается в торговом центре, обустраивая себе укрытие на чердаке магазина игрушек. Режиссер картины уделяет внимание не столько самим преступлениям, сколько изоляции и психологическим мотивам героя. Съемки проходили в Северной Каролине, в реальных локациях, где происходили события. В главной роли — Джон Хоукс. Продолжительность — 125 минут.

Стоимость билета — от 650 руб. (16+)

В течение выходных в тех же кинотеатрах можно увидеть российскую комедию «Мужские правила моего деда». Сюжет строится вокруг ветерана Виктора Степановича, который решает провести последние месяцы жизни в путешествии с внуком, чтобы передать ему свой жизненный опыт. Повествование сочетает элементы роуд-муви и семейной драмы, а съемки проходили в нескольких регионах России. Главные роли исполнили Сергей Гармаш и Никита Волков. Продолжительность картины — 108 минут.

Стоимость билета — от 550 руб. (12+)

В субботу, 11 октября, в 15:00 в «Кино Море Молл» пройдет показ документального фильма «Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици» (Германия). Картина посвящена работе одного из старейших художественных музеев мира и показывает внутренние процессы организации выставок и реставрации произведений искусства. Особое внимание уделено директору галереи Айке Шмидту, чья деятельность изменила подход к формированию постоянной экспозиции. В фильме использованы интервью с сотрудниками музея, архивные кадры и современные съемки залов Уффици. Продолжительность — 96 минут.

Стоимость билета — от 400 руб. (16+)

Вверх

На что сходить в театр

В пятницу, 10 октября, в Новом театре Сочи состоится спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Льва Зорина. Постановка посвящена теме личного выбора и исторических обстоятельств, которые разделяют главных героев — польскую певицу и российского студента. События разворачиваются в Москве конца 1940-х годов, в условиях послевоенной изоляции. Режиссером выступила Алена Бабикова, в спектакле заняты артисты труппы театра и приглашенные исполнители. В оформлении использованы элементы ретро-декора и музыкальные фрагменты эпохи. Продолжительность спектакля — два часа с антрактом.

Стоимость билета — 1 900 руб. (12+)

К 100-летию Майи Плисецкой в Зимнем театре 12 октября пройдет балет «Кармен» в исполнении труппы Moscow State Ballet под руководством Людмилы Титовой. Постановка включает два отделения — «Кармен-сюиту» и гала-концерт с фрагментами классических балетов. В спектакле заняты ведущие солисты российских театров: Анна Тихомирова (Кармен), Сергей Купцов (Хозе) и Сергей Скворцов (Тореро). Балет исполняется в классической хореографической редакции с сохранением авторской концепции. В оформлении использованы традиционные сценические костюмы и минималистичные декорации. Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Стоимость билета — от 2 500 руб. (12+)

Вверх

Куда сходить еще

В четверг, 10 октября, в 20:00 в Red Buffet (ул. Юных Ленинцев, 10/2) состоится шоу-программа «Величайший шоумен». Представление оформлено в стилистике классического циркового варьете с элементами иллюзии и акробатики. В программе участвуют артисты московских и сочинских площадок, а также вокальные исполнители. Сценическое решение включает живое музыкальное сопровождение и световое оформление. Гости смогут занять места за столиками, в зале работает бар и фуд-зона. Продолжительность шоу — 1 час.

Стоимость билета — от 799 руб. (12+)

В субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, в 16:00 и 17:00 в Сочинском цирке пройдет программа «Принц цирка» под руководством заслуженного артиста России Владислава Гончарова. В номерах участвуют акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные животные и балет «Богема». Программа включает более десяти эпизодов с различными жанрами — от эквилибра до дрессуры хищников. Особенностью шоу является синхронизация номеров с музыкальным сопровождением, что создает единый ритм действия. В оформлении используются крупные световые конструкции и видеофон. Продолжительность — 2 часа 30 минут, один антракт.

Стоимость билета — 1 800 руб. (0+)

Вверх