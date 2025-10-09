Mzlff, «Долгая прогулка» и «Маленький принц»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Краснодара смогут посетить концерты популярных исполнителей, стендап-шоу и атмосферные театральные постановки. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Маринина Фото: Юлия Маринина

Какие концерты посетить

10 октября в 18:00 в Standup Bar Krasnodar выступят Top StandUp. Опытные комики представят новый и проверенный материал.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

10 октября в 19:00 в баре «ЭльБарто» пройдет хэллоуинский квартирник от ART|SFERA. В программе — живой вокал, гитара и тематические песни. Для гостей подготовят фотозону в стиле Хэллоуина и конкурс на самый страшный костюм.

Стоимость билета — 1500 руб. (18+)

10 октября в 22:00 на сцене бара «Ринго» покажут «НеСовсем стендап» — полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. Три комика клуба беседуют со зрителями и остроумно шутят.

Стоимость билета — от 400 руб. (16+)

10 октября в 19:00 в Кроп Арене выступит mzlff — Phantasmagoria Tour захватит Краснодар. Новые, еще не вышедшие композиции, а также известные хиты найдут путь к сердцу каждого слушателя.

Стоимость билета — от 3200 руб. (12+)

11 октября в 17:00 в Standup Bar Krasnodar пройдет шоу «7 комиков». Гостей ждет серия сольных выступлений, объединенных общением и актуальными шутками о городе, жизни и зрителях.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

11 октября в 22:00 на сцене бара «Ринго» — «Ночной стендап». Самое время для ночных шуток.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

12 октября в 19:00 в «The Rock Bar» — Rashamba. Перешагнув 20-летний рубеж, группа отправляется в тур, чтобы порадовать слушателей большим сетом из самых лучших и любимых песен, а также представить пару новинок.

Стоимость билета — от 1200 руб. (16+)

12 октября в 19:00 в баре «Sgt. Peppers Bar» выступает группа «Мегамозг». В рамках большого тура по России группа презентует новый альбом «Реквием».

Стоимость билета — от 1200 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара показывают экранизацию первого романа Стивена Кинга «Долгая прогулка». По сюжету, в одной стране проводится ежегодное соревнование, где пятьдесят юношей должны идти со скоростью выше пяти километров в час. После трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний. В ролях — Купер Хоффман, Дэвид Джонссон и другие.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея», «Монитор СБС», «Монитор Красная Площадь» и «Формула кино OZ».

Стоимость билета — от 250 руб. (18+)

Еще одна премьера октября — фантазия Люка Бессона по мотивам готического романа Брэма Стокера «Дракула». Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, он узнает о ее смерти. Убитый горем, он гневается на бога и отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет Дракула встречает свою любовь вновь — в облике юной Мины. В ролях — Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц и другие.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея», «Монитор СБС», «Монитор Красная Площадь» и «Формула кино OZ».

Стоимость билета — от 250 руб. (18+)

Зрители также могут посмотреть семейную фантастику «(Не)искусственный интеллект». Во время экскурсии студент Женя случайно оказывается внутри испытательного образца нового робота «Апостол» (A.P.O1OOL), обладающего собственной волей. Машина решает сбежать из лаборатории, и парню предстоит найти с ней общий язык. В ролях — Леон Кемстач, Игорь Хрипунов и другие.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея», «Монитор СБС», «Монитор Красная Площадь» и «Формула кино OZ».

Стоимость билета — от 200 руб. (6+)

В кинотеатрах Краснодара — премьера фантастического фильма «Мир в огне». После мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу искать «Мону Лизу». Скоро он понимает, что его ждет более важная миссия. В ролях — Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью и другие.

Сеансы проходят в «Монитор СБС», «Монитор Красная Площадь» и «Формула кино OZ».

Стоимость билета — от 250 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

10 октября в 18:30 на сцене Театра драмы им. М. Горького покажут спектакль «Маскарад». Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества.

Стоимость билета — от 400 руб. (12+)

10 октября в 20:30 на сцене «Один театр» покажут пластический спектакль «Параллели», который рассказывает об исследовании отношений между двумя людьми.

Стоимость билета — от 800 руб. (18+)

10 октября в 19:00 на сцене Театра Защитников Отечества покажут «Попрыгунью». Богемная жизнь, искусство, красота и роскошь, бесконечный веселый праздник — такой видит жизнь Ольга Ивановна.

Стоимость билета — от 700 руб. (16+)

11 октября в 12:00 в Veritas представят спектакль-гиперболу «Маленький принц». В суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком». «Маленький принц» напомнит, что глаза бывают слепы. Зорко — одно лишь сердце.

Стоимость билета — от 700 руб. (0+)

11 октября, 14:00 во Дворце искусств «Премьера» покажут «Контакт». Глубокое художественное произведение, которое исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

11 октября в 19:00 на сцене Театра «Мой» покажут спектакль «Человек в футляре» по мотивам рассказа Антона Чехова. Кто на самом деле человек в футляре, расскажет спектакль команды «Культурные люди».

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

12 октября в 18:00 на сцене Театра драмы им. М. Горького — «Евгений Онегин» по мотивам романа Александра Пушкина. Роман не нуждается в интерпретации, но требует актуализации, приближения к современному человеку через ясное и коллективное прочтение, в которое будут вовлекать зрителя.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

12 октября, 18:00 на сцене Артист — «451 градус по Фаренгейту». Адаптация знаменитого романа Рея Брэдбери. Мир, где каждая страница книги является актом мятежа, а каждая мысль — преступлением…

Стоимость билета — от 1400 руб. (12+)

12 октября в 17:30 — в Veritas — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Каждый боится совершать ошибки и выделяться из толпы. Иногда слепо следуем за трендами, чтобы не отличиться от остальных.

Стоимость билета — от 700 руб. (0+)

Вверх

Куда сходить еще

10, 11, 12 октября в музее-заповеднике им. Фелицына пройдет выставка «Природа и экология Кубани». Гостям покажут ландшафтное разнообразие Краснодарского края, не имеющее аналогов в РФ. Степная часть региона с известными во всем мире черноземами, дельта с лиманами и плавнями, Азовское и Черное моря, горная часть края — около трети территории.

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

14 октября в 18:30 на сцене Краснодарского музыкального театра пройдет показ оперетты в 2-х действиях «Цыганский барон». Откройте для себя захватывающую оперетту Иоганна Штрауса — яркую историю о любви, справедливости и торжестве человеческого духа.

Стоимость билета — от 500 руб.

Вверх