Фестиваль «Черноморская бора», экстрим-шоу «Кубанская пленница» и «Это все она»

В эти выходные Новороссийск предлагает своим жителям и гостям города интересную культурную программу: театральное и цирковое представления, а также кинофестиваль.

Что посмотреть в театре

11 октября Городской театр представит спектакль «Это все она» по одноименной пьесе А. Иванова

Вечный конфликт отцов и детей в современной интерпретации Андрея Иванова. Остроумная, трогательная и безжалостно честная история о непонимании, боли и любви, которая прячется за громкими словами.

Стоимость билета — 600 руб. (14+)

11 октября арена «Колизей» приглашает на экстрим-шоу «Кубанская пленница». Яркое, зажигательное представление о традициях и обычаях Кубани.

На арене — смелые казаки, гордые казачки и гости с Кавказа: джигитовка, рубка, свадебные забавы, прыжки в огненные кольца, метание копий и конные состязания.

Стоимость билета — от 500 руб. (0+)

Что посмотреть в кино

С 9 по 12 октября 2025 года в кинотеатре «Нептун» пройдет Международный молодежный фестиваль короткометражного кино «Черноморская бора». В течение четырех дней кинематографисты из России и зарубежья представят свое творчество и обменяются опытом, а зрителей ждут пять программных показов, в которые вошли 32 короткометражные работы, мастер-классы и творческие встречи. Все конкурсные фильмы будут показаны для зрителей бесплатно — достаточно оформить «нулевой билет».

Стоимость билета — бесплатно (16+)

