Спикер гордумы Екатеринбурга призвала приравнять электровелосипеды к СИМ

Велосипеды с оборудованным электродвигателем необходимо включить в перечень средств индивидуальной мобильности (СИМ), заявила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий на заседании комитета палаты молодых законодателей при Совете федерации. Спикер пояснила, что электровелосипеды развивают большую скорость и создают угрозу безопасности для участников дорожного движения, как и электорсамокаты, однако воздействовать на их водителей «значительно сложнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гурарий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Анна Гурарий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Электровелосипеды все чаще можно встретить на улицах, активно их используют службы доставки: компактнее и ниже обычных велосипедов, но скорость развивают большую. Наша цель создать единую систему регулирования СИМ и установить четкие правила их использования»,— подчеркнула Анна Гурарий, добавив, что мера позволит сформировать у жителей ответственное отношение к управлению современными средствами передвижения.

На прошлой неделе председатели дум 10 российских городов подписали предложенное Анной Гурарий коллективное обращение с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей электросамокатов. Спикер отмечала, что аварийность с участием СИМ на дорогах Екатеринбурга в 2024 году возросла на 42,8% (по отношению к 2023 году), при этом 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов. Председатель думы подчеркнула, что мер по ограничению скорости и созданию зон для запрета движения недостаточно для безопасности в городе.

Василий Алексеев