В Краснодарском крае с начала года произошло 8 землетрясений

С 1 января по 30 сентября на территории Краснодарского края произошло восемь сейсмособытий. Ни одно из них не привело к жертвам и разрушениям, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Также с начала года на Кубани произошли 7 482 пожара. В них погибли 126 человек и получили травмы 96.

«Термических точек 2878, из них 2415 подтверждены и ликвидированы. Природных пожаров 57, на общей площади более 240 га»,— поделились в ведомстве.

Вячеслав Рыжков