ГК ТОЧНО объявила старт продаж нового корпуса ЖК «Роялта» в Крыму

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) открыл продажи корпуса №1 курортной резиденции «Роялта» в Ялте, где представил 166 лотов.

ГК ТОЧНО продолжает строительство курортной резиденции бизнес-класса «Роялта», которая стала дебютным проектом девелопера в Республике Крым и одним из первых примеров выхода федерального застройщика на рынок полуострова.

09 октября 2025 года у девелопера стартовали продажи в корпусе №1 — это 166 квартир с различными планировками: от комфортных однокомнатных квартир до просторных семейных апартаментов с панорамными видами на море и горы.

ЖК бизнес-класса «Роялта» — амбициозный проект ГК ТОЧНО, который включает пять девятиэтажных домов, расположенных в центральной части Ялты. Общая площадь комплекса составляет 60,1 тыс. кв. м. Покупатели смогут выбрать планировку среди 20 вариантов, специально разработанных под разные сценарии жизни. Всего в проекте заявлено 462 лота.

Комплекс формирует новое качество городской среды Ялты, объединяя архитектуру бизнес-класса, развитую инфраструктуру и комфорт курортного образа жизни.

Уникальность ландшафта «Роялты» — террасированное благоустройство, которое позволило разместить жилые корпуса каскадом, плавно спускающимся по направлению к набережной. На четырех уровнях расположатся дворы с авторским озеленением, игровые и спортивные площадки, воркаут-зона, а центральным элементом станет панорамный инфинити-бассейн длиной 25 метров.

Более 3 тыс. кв. м в «Роялте» отведено под коммерческие помещения — кафе, спа-комплекс и фитнес-зал. В пяти минутах ходьбы находятся школа, городская больница, центральный рынок, пляжи, автовокзал и набережная Ялты.

Для комфорта резидентов на территории комплекса предусмотрен подземный паркинг на 462 машино-места — по одному на каждую квартиру, что полностью решает вопрос с парковкой. Также в проекте запланированы 135 кладовых для хранения спортивного инвентаря и автомобильных аксессуаров.

Девелопер сохранил уникальный природный комплекс этой локации: около 100 краснокнижных деревьев, формирующих здоровый микроклимат, близкий к санаторному. В дополнение к этому здесь будет создано новое рекреационное пространство — прогулочная аллея с дубами, кипарисами, акациями и вечнозелёными можжевельниками.

Резиденция «Роялта» уже была отмечена несколькими федеральными наградами, так в 2023 году комплекс стал лауреатом престижной отраслевой премии Urban Awards в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса».

Строительство проекта ведется в соответствии с графиком. Срок сдачи всего жилого комплекса планируется в IV квартале 2027 года.

Застройщик ООО СЗ Роялта. Бренд ТОЧНО. http://tochno.life

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф